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Aktüel

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, Danıştayın kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Bugün tarihi bir gün olarak tezahür etmiştir."

Yeniakit Publisher
2020-07-10 18:59:08 -
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, Danıştayın kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Bugün tarihi bir gün olarak tezahür etmiştir."
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