MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hainler sınır içinde veya sınır ötesinde, alınan güvenlik tedbirlerinin eş güdümünde adım adım takip ve tespit edilip gecikmeye mahal verilmeden cezalandırılacaklardır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hainler sınır içinde veya sınır ötesinde, alınan güvenlik tedbirlerinin eş güdümünde adım adım takip ve tespit edilip gecikmeye mahal verilmeden cezalandırılacaklardır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hainler sınır içinde veya sınır ötesinde, alınan güvenlik tedbirlerinin eş güdümünde adım adım takip ve tespit edilip gecikmeye mahal verilmeden cezalandırılacaklardır."