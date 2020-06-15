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Siyaset

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hainler sınır içinde veya sınır ötesinde, alınan güvenlik tedbirlerinin eş güdümünde adım adım takip ve tespit edilip gecikmeye mahal verilmeden cezalandırılacaklardır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hainler sınır içinde veya sınır ötesinde, alınan güvenlik tedbirlerinin eş güdümünde adım adım takip ve tespit edilip gecikmeye mahal verilmeden cezalandırılacaklardır.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:44:28 -
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hainler sınır içinde veya sınır ötesinde, alınan güvenlik tedbirlerinin eş güdümünde adım adım takip ve tespit edilip gecikmeye mahal verilmeden cezalandırılacaklardır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hainler sınır içinde veya sınır ötesinde, alınan güvenlik tedbirlerinin eş güdümünde adım adım takip ve tespit edilip gecikmeye mahal verilmeden cezalandırılacaklardır."

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