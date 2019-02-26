MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır."
IHAAW161836-SIY/26-02-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır.26 Şubat 2019 Salı 16:23
IHAAW161836-SIY/26-02-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır."26.02.2019 16:18:36TSINNNN
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