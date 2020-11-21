MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan CHP'ye tepki

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "MHP'yi hukuk dışı oluşumlara sahip çıkmakla suçlayan saçma iddialar gündeme getirilerek kurgulanmaya çalışılan suni imajın üzerimize yapıştırılmak istenmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Yalçın, yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti yetkililerinin açıklama ve uyarılarına rağmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer parti sözcülerinin, "Benim oğlum bina okur, döner yine okur." türünden nakaratları MHP aleyhinde ısrarla dillendirme eğiliminde olduğunu belirtti.

Yalçın, "Şunu peşinen ifade edelim. MHP'yi hukuk dışı oluşumlara sahip çıkmakla suçlayan saçma iddialar gündeme getirilerek kurgulanmaya çalışılan suni imajın üzerimize yapıştırılmak istenmesine müsaade etmeyeceğiz. CHP'nin, yancılarıyla birlikte yaptığı iki dilli, etnik imtiyazlı ve Türk milli egemenliğini es geçen anayasa çalışmasını inkara yeltenmesine ve bu ihanetin üzerini boş ithamlarla partimize saldırarak örtmeye çalışmasına seyirci kalmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mafya ve yeraltı dünyası yavelerinin, "milli devlet" sürecini akim bırakmaya dönük ihanetin üstünü örtmeye yetmeyeceğini belirten Yalçın, şunları ifade etti:

"CHP'nin özellikle HDP ile kaderdaşlık ederek milli çıkarlarımıza verdiği büyük zararları, hiçbir siyasi polemik, hiçbir tartışma ve çirkin mugalata gizleyemeyecektir. MHP'ye sataşarak baltayı taşa vuran CHP'nin, kör aletle başlattığı kavgadan mağlubiyetle çıkması kaçınılmazdır."

CHP'nin en iyi bildiği politikanın, iftira atıp kötü iz ve leke bırakmak olduğunu savunan Yalçın, "Haysiyet cellatlığı CHP'nin marifeti, itibar suikastçılığı eylem tarzı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin, suretihaktan görünüp halka verdiği vaatlerin hepsinin desise amaçlı, aldatma ve kandırmaca vasıtası olduğunu ifade eden Yalçın, CHP'nin, hak ve adaletten bahsedip hakka ve hakkaniyete en çok tecavüz eden, demokrasiden bahsedip, dibine kadar diktaya, antidemokratik yollara ve müdahaleciliğe batan bir parti olduğunu savundu.

Yalçın, şunları kaydetti:

"(Biz bu filmi daha önce de gördük) dedirten üslubuyla CHP, eli kanlı ülkücü katillerini fidan, devrim ve demokrasi kahramanı gösteren çarpık sol zihniyetin yeniden vücut bulmuş halidir. İşte bütün bu sebeplerden ötürü teröriste terörist, eşkıyaya eşkıya, haine hain diyemeyen CHP yönetimi, Türk milletinin gözbebeği olan ülkücülere ağzına geleni saymaktadır. CHP'nin yancıları da onun arkasında Kakadu papağanı gibi aynı teraneleri tekrarlamaktadır. Zillet ittifakı, adeta mezarlıkta ölüm ağıtları okuyan zulmet korosuna, kıyamete yolcu devşiren deccal bozuntularına benzemektedir."

Yalçın, CHP sözcüleri ve hempalarının milliyetçi-ülkücü camianın maşeri vicdana sinmiş itibarına gölge düşüremeyeceklerini belirterek siyaset artıklarını, süpürülmüşleri ve ülkücü kalmaya nefesi yetmeyen birtakım kifayetsizlerin taşıdığı emanet isim ve mevkileri kullanarak MHP aleyhinde karalama kampanyaları düzenlemelerinin sonuç vermeyeceğini ifade etti.

-"CHP neden inkarı seçmektedir?"

Yalçın, 2018 genel seçimlerinden önce CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin anayasa çalışması yaptığı iddialarını anımsatarak şu soruları yöneltti:

"İbrahim Kaboğlu başkanlığındaki alternatif anayasa komisyonunun tutanak ve belgeleri medyaya düşmüşken, gerçeği yüreklice itiraf etmek yerine CHP neden inkarı seçmektedir? 2013'te CHP tarafından TBMM'ye verilen bir teklifte olduğu gibi PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'ye 2018'de 'iki dilli, iki kültürlü yapıyı öngören bir anayasa' vadedilmiş midir? Sayın Kılıçdaroğlu, o tarihteki yerel seçimlerde açıkça partisinin adaylarını destekleyen HDP'ye demokratik özerklikten başka hangi sözleri vermiştir?"

- "MHP, tescilli ihanetin üzerine kararlılıkla gitmeyi sürdürecek"

Yalçın, CHP'nin Batılı uluslararası aktörlerin politikaları yüzünden Türkiye'nin yaşadığı problemlere sevinen bir parti konumunda olduğunu, Türkiye'nin savunma sanayi konusunda katettiği sevindirici mesafelere sessiz kalıp görmezden gelecek kadar küçüldüğünü iddia etti.

Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"MHP, CHP'nin kirli çamaşırlarını ortaya dökmüş ve sahte demokrat libasını soymuştur. Düzmece kral çırılçıplaktır. MHP, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Noel Baba misali giydiği demokrasi havarisi kostümünü her defasında üzerinden çekip alacak, yalancının mumunu her seferinde ikindiye varmadan söndürecektir. CHP hangi yalana sarılırsa, hangi karanlık algı mağarasına sığınırsa sığınsın, MHP, tescilli ihanetin üzerine kararlılıkla gitmeyi sürdürecektir. MHP ve ortağı olduğu Cumhur İttifakı, zillet ittifakının atmosfere yaymaya çalıştığı hıyanet bulutlarını milletin desteğiyle dağıtacaktır. "



