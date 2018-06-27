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MHP genel başkan yardımcısı görevden alındı

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:06
MHP genel başkan yardımcısı görevden alındı

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'ın, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta partisince birinci sıradan aday gösterilip resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partisinin, seçimlerde anketlerin aksine büyük bir başarı göstererek 49 vekil çıkardığını ve bu sayı ile meclisin kilit partisi olduğunu belirterek, AK Parti'ye yönelik "Biz ne dersek, o olacaktır" sözleriyle dikkat çekmişti.

Tüm algılara rağmen milletvekilliği seçiminde MHP'nin anketlerdeki yüzde 5'lik oy oranının yüzde 120 üzerinde bir oy alarak yüzde 11'lik bir oy oranıyla Meclis'e girdiğini kaydeden Sefer Aycan şunları söylemişti:

"600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır, genel başkanımızın üzerinde olacaktır. Bundan sonra Meclis'te siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP Meclis'te kilit konumdadır ve MHP'nin Genel Başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan'ı kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmıştır, hem Meclis'i kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin."

Ayrıntılar Geliyor...

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 12:06
  1. Kahramanmaraş
  2. MHP
  3. Sefer Aycan

YORUM YAZ

  • ali rıza özaydınali rıza özaydın15 sa önce
    kibirli ve ahmakça söylenmiş sözler.yardımcılıktan alınmasında tam bir isabet olmuş...
  • atmacaatmaca15 sa önce
    Doğru söz söylemiş
  • Şerif sarıŞerif sarı15 sa önce
    Demekki öyle değilmiş. fazla sallamışsın muhterem. Demokratik(!) muameletabi tutulmuşsun anlaşılan. Geçmiş olsun. Hani derler şeyh uçmaz onu müritleri uçurur. Sende liderini uçurmak istedin anlaşılan
  • eminemin16 sa önce
    "bundan sonra biz ne dersek o olacak, Erdoğanı biz kurtardık" şeklinde açıklama yapmıştı
  • haydahayda16 sa önce
    yalakaya bak hele..
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