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Aktüel MHP: "Eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam ediliyor"
Aktüel

MHP: "Eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam ediliyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 23:37:34 -
MHP: "Eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam ediliyor"

ANKARA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP), eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam edildiği belirtilerek, yalan haberlere itibar edilmemesi ricasında bulunuldu.

MHP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"21. Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, eski Sağlık Bakanımız Sn. Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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