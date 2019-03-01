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MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık: “Kadınlara evde iş” imkanı sağlayacağız

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Düzce’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Realkom Fabrikası ile Standart Profil çalışanlarını ziyaret etti emekçilerden destek istedi.

01 Mart 2019 Cuma 11:47
MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık: “Kadınlara evde iş” imkanı sağlayacağız

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Düzce’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Realkom Fabrikası ile Standart Profil çalışanlarını ziyaret etti emekçilerden destek istedi.

 

31 Mart’ta yapılacak olan Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ve Düzce’de sıkılmadık el, ayak basılmadık yer bırakmayan MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, soğuk havaya rağmen programını ertelemeyerek vatandaşları ziyaret etti. Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’a MHP Düzce İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve partililer de eşlik etti. Erdoğan Bıyık ilk olarak Anıtpark çevresinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek programına başladı. Esnafların yoğun ilgisi ile karşı karşıya kalan Başkan Adayı Bıyık’a vatandaşlar tam destek sözü verdi. Düzce Üniversitesi çevresinde bulunan esnafları ziyaret ederek programına devam eden Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, daha sonra Realkom Fabrikasını ziyaret etti.



Emekçilerden başkan adayı Bıyık’a destek

 

31 Mart’ta yapılacak olan Yerel Seçimler öncesinde vaat ettiği “kadınlara evde iş” projesi için de fabrika yönetimi ile bire bir görüşen Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, “Bizler Düzce başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinde faaliyet gösteren fabrikaların fason işlerini belediye eliyle alarak bayanlarımıza evde iş imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Bu projemiz için Realkom gibi fabrikalarla da çalışmak isteriz” şeklinde konuştu. Programına Standart Profil Personelini ziyaret ederek devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, akşam programını da ev ziyareti ile devam ettirdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:47
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