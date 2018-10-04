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MHP Denizli ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, 31 Mart 2019’da yapılacak olan mahalle yerel seçimlerde Denizli’nin 9 ilçesinde gösterecekleri adayları açıkladı. İşte 2019 yerel seçimlerde MHP Pamukkale, Acıpayam, Buldan, Bozkurt, Kale, Babadağ, Çal ve Serinhisar MHP belediye başkan adaylarının isimleri.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:17
MHP Denizli ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, 31 Mart 2019’da yapılacak olan mahalle yerel seçimlerde Denizli’nin 9 ilçesinde gösterecekleri adayları açıkladı. İşte 2019 yerel seçimlerde MHP Pamukkale, Acıpayam, Buldan, Bozkurt, Kale, Babadağ, Çal ve Serinhisar MHP belediye başkan adaylarının isimleri.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, Denizli’nin 9 ilçesinde yerel seçimlerde gösterecekleri ayların isimlerini açıklardı.  MHP’nin Denizli ilçelerinde gösterdikleri adaylar şöyle oldu: Merkezefendi ilçesi Yurdahan Özhan, Pamukkale ilçesi Hasan Okur-Metin Karakurt, Acıpayam ilçesi Fatma Aksoy, Buldan ilçesi Mustafa Şevik, Bozkurt ilçesi Hamdi Cin, Kale ilçesi Özkan Yeniay, Babadağ ilçesi Mustafa Atlı-Ümit Karabulut, Çal ilçesi Fethi Akcan, Serinhisar ilçesi Halil Öztürk.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 16:17
  1. MHP Denizli ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladı!
  2. mhp merkezefendi ilçe belediye başkan adayı
  3. mhp pamukkale belediye başkan adayı
  4. MHP Acıpayam belediye başkan adayı

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