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MHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper,esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, seçim çalışmaları kapsamında Ulus pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

01 Mart 2019 Cuma 10:42
MHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper,esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, seçim çalışmaları kapsamında Ulus pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar çıkışında CHP standına uğrayan Toper burada bulunan CHP’li görevlilere Atatürk rozeti hediye etti.

 

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı Serkan Toper seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Ulus pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Toper burada vatandaşlara projelerini anlattı ve destek istedi.

 

Pazar çıkışında bulunan CHP standına da uğrayan Toper burada bulunan görevlilere de seçim çalışmalarında başarılar diledi. Görevlilere Atatürk rozeti hediye eden Toper, çalışanlarla sohbet etti. Stantta bulunan bulunan yaşlı bir görevliye sohbet eden Toper, "Seni burada yoruyorlar sen gel evladının yanında çalış" diyerek sarıldı. Görevli de başkana sarılarak başarılar diledi. Toper daha sonra görevlilere “Aday niye dışarıdan, burada o kadar Cumhuriyet Halk Partili varken bir tane Beşiktaşlı aday bulamadınız mı” dedi. Görevliler ise "O da partili olsun onu da seviyoruz" diye karşılık verdi. Toper ise “Ben Beşiktaşlıyım sandıklar kapanınca hepiniz bana oy vereceksiniz biliyorum” dedi ve başarılar dileyerek stanttan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:42
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