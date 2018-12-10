MHP AK Parti'den iki transfer yaptı

"Cumhur ittifakı" kendi içinde transfer yaptı. MHP, AK Parti’de milletvekilliği yapan iki ismi belediye başkan adayı gösterdi. Önümüzdeki günlerde AK Parti’de siyaset yapan başka isimlerin de MHP’den aday gösterilmesi bekleniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’den iki transfer yaptı. MHP'nin Gümüşhane belediye başkan adayı olan Sabri Varan, 2001'de Gümüşhane AK Parti kurucu il başkanlığı yaptı ve 2002-2007 arasında da milletvekilli seçildi.

Bir transfer de Yozgat'tan

Yozgat Belediye Başkanı olan Mehmet Erdemir ise 2002'de AK Parti'den milletvekili oldu, 2005'de ise istifa etti. Erdemir, 1989-2002 arasında da Yozgat Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.