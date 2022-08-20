MHP adım adım 2023'ü anlatmaya devam ediyor!

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MHP Genel Başkan Yardımcı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, adım adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma buluşmalarını sürdürdüklerini söyledi

MHP Genel Başkan Yardımcı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ,"Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma buluşmalarımızı Bolu merkezde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek sürdürüyoruz. Bolu esnafı MHP’ye de Cumhur İttifakı’na sonuna kadar sahip çıkıyor.Gösterilen ilgi, lütfedilen güler yüz bizi ziyadesiyle mutlu etti. Var olsunlar" diye konuştu.