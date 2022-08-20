  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset MHP adım adım 2023'ü anlatmaya devam ediyor!
Siyaset

MHP adım adım 2023'ü anlatmaya devam ediyor!

MHP Genel Başkan Yardımcı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, "Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma buluşmalarımızı Bolu merkezde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek sürdürüyoruz"dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 17:26:00 -
MHP adım adım 2023'ü anlatmaya devam ediyor!

YENİ AKİT  ANKARA

MHP Genel Başkan Yardımcı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, adım adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma buluşmalarını sürdürdüklerini söyledi

MHP Genel Başkan Yardımcı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ,"Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma buluşmalarımızı Bolu merkezde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek sürdürüyoruz. Bolu esnafı MHP’ye de Cumhur İttifakı’na sonuna kadar sahip çıkıyor.Gösterilen ilgi, lütfedilen güler yüz bizi ziyadesiyle mutlu etti. Var olsunlar" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23