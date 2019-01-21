MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sözleşmeli uzman çavuşların kadroya alınacağı müjdesini verdi, "Söz aldık, oldu sayıyoruz." dedi.

TSK ve jandarma bünyesinde sözleşmeli olarak görev yapan uzman çavuş ve onbaşıların isteklerinin başında kadro geliyor. “Meclis’in uzman çavuşu” diye hitap edilen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada sözleşmeli uzman çavuşların beklediği müjdeyi verdi.

"Söz aldık"

Yönter şöyle konuştu;

"Ben kendimi uzman çavuş, jandarma hissediyorum. Bu kahramanların problemlerinin çözülmesi konusunda bütün samimiyetimizle çalışıyoruz. Meseleye siyasi bakmıyoruz. Oy hesabı yapmıyoruz. Uzmanlar, TSK’nın belkemiğidir. Şu anda vatanın dağında taşında soğuk demeden beka mücadelesi veriyorlar. Fırat’ın doğusunu yerle yeksan edeceksek bunu uzman çavuşlarımız yapacak. Bu kardeşlerimiz kadro istiyorlar. Söz de aldık, oldu sayıyoruz. Uzman çavuşlarımız gösterilen her hedefe ulaşıyor. Bu kardeşlerimiz şehit olunca cennete giriyor ama orduevine giremiyor. Orduevinde ne var? Açalım, eşiyle çocuğuyla kardeşlerimiz gelsin otursun. Ben bunun da olacağına inanıyorum.

"X+Y=Z gerçekleşecek"

1 Nisan sabahını şaka falan beklemiyor, umut bekliyor. 1 Nisan sabahını Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin güçlü bir şekilde gelecek iradesini ortaya koyması bekliyor. 1 Nisan sabahı Türkiye’yi Cumhur İttifakı’nın zaferi bekliyor. Hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız. Bir kez daha tarihe şahitlik edeceğiz. Ben Cumhur İttifakı’nın sahip olmuş olduğu ilke, ahlak, değerler, samimiyet bütün bunları hesaba kattığımızda x+y=z formülünün 31 Mart akşamı ve 1 Nisan sabahı gerçekleşeceğini düşünüyorum."