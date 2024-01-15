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Gündem MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
Gündem

MHP 55 başkan adayını daha açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-01-15 12:36:00 -
MHP 55 başkan adayını daha açıkladı

MHP, Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı.

MHP'de adaylıkları kesinleşen 3 İl, 10 Büyükşehir İlçe, 42 İlçe Belediye Başkan adayı daha açıklandı. Böylece toplam 165 aday açıklanmış oldu. Böylece Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, Kars'ta Ötügen Senger MHP'nin adayı oldu.

MHP'den yapılan açıklamaya göre adaylar şu şekilde:


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