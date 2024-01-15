MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
MHP, Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı.
MHP'de adaylıkları kesinleşen 3 İl, 10 Büyükşehir İlçe, 42 İlçe Belediye Başkan adayı daha açıklandı. Böylece toplam 165 aday açıklanmış oldu. Böylece Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, Kars'ta Ötügen Senger MHP'nin adayı oldu.
MHP'den yapılan açıklamaya göre adaylar şu şekilde:
Siyaset
MHP'de “40 olur” gitti, 55 geldi! 55'erli aday sayısının sırrı çözüldü! Çok ama çok şaşıracaksınız