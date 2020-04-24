MHP 234 belediye başkanına ikaz

Belediye başkanlarına “Özellikle 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara kumanya veya sıcak yemek gönderilmesi konusunu ihmal etmeyin. Bu süreçte onları yalnız bırakmamalıyız” denildi. Yazıda ayrıca “Belediye başkan ve parti yöneticileri, vatandaşın iftar ile sahur sofrasına telefon veya video-konferans yoluyla katılıp bu dönemde destek olmalı. Uzaktan da olsa dayanışmalarını göstermeli” uyarıları yer aldı. Başkanlardan ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere maske ve hijyenik malzeme temin etmeleri de istendi.

(Türkiye Gazetesi)