0553 313 94 23

MHP 21 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 21 belediye başkan adayını daha ilan etti.

23 Ocak 2019 Çarşamba 18:39
MHP 21 belediye başkan adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 21 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz’ın yaptığı yazılı açıklamada 21 adayın ismi daha MHP cephesinde netleşti. 21 ilçeye aday olarak gösterilen isimler şu şekilde:

1 ADIYAMAN GERGER NAMIK KILIÇ İLÇE

2 AFYONKARAHİSAR BAYAT SEYFETTİN ATACAN İLÇE

3 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI MUSTAFA GÜREL İLÇE

4 GİRESUN ALUCRA SUAT AYBAR İLÇE

5 ELAZIĞ KARAKOÇAN SELÇUK PERDECİ İLÇE

6 HAKKARİ ÇUKURCA NACİ SEVİNÇ İLÇE

7 ISPARTA AKSU SÜLEYMAN UZUN İLÇE

8 ISPARTA KEÇİBORLU OSMAN GÜRSEL TÜRKSOY İLÇE

9 ISPARTA SÜTÇÜLER MUSTAFA RIDVAN ERTAN İLÇE

10 KASTAMONU ŞENPAZAR MUSTAFA EĞİLMEZ İLÇE

11 KÜTAHYA SİMAV ERAY EFE İLÇE

12 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KARAADİLLİ ABDULLAH SARITEPE BELDE

13 ELAZIĞ KARAKOÇAN SARICAN ERHAN KESKİN BELDE

14 GİRESUN EYNESİL ÖREN SABİT BALCI BELDE

15 HAKKARİ YÜKSEKOVA BÜYÜKÇİFTLİK TEZCAN YILMAZ BELDE

16 HAKKARİ YÜKSEKOVA ESENDERE SEYFETTİN İLHAN BELDE

17 SİİRT PERVARİ BEĞENDİK SABRİ SOLMAZ BELDE

18 TOKAT NİKSAR GÖKÇELİ ATANUR ACAR BELDE

19 TOKAT NİKSAR YAZICIK AYHAN KAYIŞKIRAN BELDE

20 YOZGAT BOĞAZLIYAN UZUNLU İMRAN KARACABEY BELDE

21 BARTIN ULUS ABDİPAŞA İSA TUNÇER BELDE

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 18:39
  1. Ankara
  2. Milliyetçi Hareket Partisi
  3. mhp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Annesi gözleri önünde öldürülmüştü! Katilin adını açıkladı
    1. Annesi gözleri önünde öldürülmüştü!..
    2. MHP 21 belediye başkan adayını daha..
    3. "İnşallah Antalyaspor maçıyla..
    4. Sosyal medyadan EYP satmaya çalışan..
    5. İşçi servisiyle kamyon çarpıştı: 1..
    6. Denizli'de naylon bidon içinde bebek..
    7. Yumurta yıkanıp buzdolabına konulur mu?
    8. Bahçe duvarı otomobilin üzerine yıkıldı
    9. 2022 engelli maaşı nasıl alınır? |..
    10. DHMİ özel güvenlik personeli alımları..
    11. Sudan Devlet Başkanı Beşir'in Katar..
    12. IF Wedding Fashion İzmir
    13. Şanlıurfa'da terör operasyonu! 2..
    14. Ege'nin deri ihracatçılarına ödül
    15. “Küresel yapı, ancak uzlaşmaya..
    16. İmzalar atıldı! Türkiye'den alınan..
    17. MHP 21 belediye başkan adayını daha..
    18. GÜNCELLEME - İzmir'de 3 katlı metruk..
    19. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    20. İsviçre'de ABD Büyükelçiliği yakınında..
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül sorusuna net cevap!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül sorusuna net cevap!
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!