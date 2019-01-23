MHP 21 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 21 belediye başkan adayını daha ilan etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 21 belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz’ın yaptığı yazılı açıklamada 21 adayın ismi daha MHP cephesinde netleşti. 21 ilçeye aday olarak gösterilen isimler şu şekilde: 1 ADIYAMAN GERGER NAMIK KILIÇ İLÇE 2 AFYONKARAHİSAR BAYAT SEYFETTİN ATACAN İLÇE 3 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI MUSTAFA GÜREL İLÇE 4 GİRESUN ALUCRA SUAT AYBAR İLÇE 5 ELAZIĞ KARAKOÇAN SELÇUK PERDECİ İLÇE 6 HAKKARİ ÇUKURCA NACİ SEVİNÇ İLÇE 7 ISPARTA AKSU SÜLEYMAN UZUN İLÇE 8 ISPARTA KEÇİBORLU OSMAN GÜRSEL TÜRKSOY İLÇE 9 ISPARTA SÜTÇÜLER MUSTAFA RIDVAN ERTAN İLÇE 10 KASTAMONU ŞENPAZAR MUSTAFA EĞİLMEZ İLÇE 11 KÜTAHYA SİMAV ERAY EFE İLÇE 12 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KARAADİLLİ ABDULLAH SARITEPE BELDE 13 ELAZIĞ KARAKOÇAN SARICAN ERHAN KESKİN BELDE 14 GİRESUN EYNESİL ÖREN SABİT BALCI BELDE 15 HAKKARİ YÜKSEKOVA BÜYÜKÇİFTLİK TEZCAN YILMAZ BELDE 16 HAKKARİ YÜKSEKOVA ESENDERE SEYFETTİN İLHAN BELDE 17 SİİRT PERVARİ BEĞENDİK SABRİ SOLMAZ BELDE 18 TOKAT NİKSAR GÖKÇELİ ATANUR ACAR BELDE 19 TOKAT NİKSAR YAZICIK AYHAN KAYIŞKIRAN BELDE 20 YOZGAT BOĞAZLIYAN UZUNLU İMRAN KARACABEY BELDE 21 BARTIN ULUS ABDİPAŞA İSA TUNÇER BELDE

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