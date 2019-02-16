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MHP 20 ismi daha açıkladı

MHP, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için belirlediği 20 belediye başkan adayını daha açıkladı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:39
MHP 20 ismi daha açıkladı

MHP, 3'ü ilçe, 17'si belde olmak üzere 20 belediye başkan adayını daha açıkladı.

"Komisyonun değerlendirmesi ve Bahçeli'nin onayıyla belirlendi"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için belirlediği bazı belediye başkan adaylarını yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, aday listesinin MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda belirlendiği ifade edildi.

Buna göre, Giresun'un Çanakçı ilçesinde İsmet Öncü, Isparta'nın Gönen ilçesinde Ahmet Kaya ve Rize'nin Kalkandere ilçesinde Abdulllah Çakmak aday gösterildi.

Parti, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa Küçükhüyük beldesinde Recep Esen'i, Sinanpaşa Taşoluk beldesinde Fatih Davas'ı ve Sultandağı Dereçine beldesinde Mustafa Türk'ü, Bilecik Merkez Bayırköy beldesinde Gani Levent Baydır'ı ve Bozüyük Dodurga beldesinde Fatih Taştan'ı, Bolu'nun Mudurnu Taşkesti beldesinde Mehmet Öztürk'ü, Edirne'nin Meriç Subaşı beldesinde Erkan Aydın'ı, Isparta'nın Gönen Güneykent beldesinde Hidayet Can'ı, Kırklareli'nin Merkez Kavaklı beldesinde Gizem Bayram'ı ve İnece beldesinde Veysel Atman'ı, Babaeski Karahalil beldesinde Oğuzhan Cengiz'i, Pınarhisar Kaynarca beldesinde Halil İnan Mazman'ı, Lüleburgaz Ahmetbey beldesinde Güldüren Başoğul'u, Lüleburgaz Büyükkarıştıran beldesinde Yakup Demir'i, Sivas'ın Altınyayla Deliilyas beldesinde Tezcan Yılmaz'ı, Şarkışla Gürçayır beldesinde Seyfettin İlhan'ı ve Gemerek Çepni beldesinde Şahin Otyakmaz'ı aday olarak belirledi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:39
  1. Sivas
  2. Rize
  3. Kırklareli
  4. Isparta
  5. Giresun
  6. Edirne
  7. Bolu
  8. Bilecik
  9. Aydın
  10. Afyon
  11. MHP
  12. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
  13. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri
  14. MHP Genel Merkezi
  15. Genel Başkan Devlet Bahçeli
  16. Abdulllah Çakmak

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