MHK soruşturmasında şikayetçi hakem Güzenge: 'Adalet yerini buluyor'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, "evrakta sahtecilik" ve "mobbing" gibi suçlamalarla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gündoğdu hakkında eylül 2025'te şikayetçi olan hakemlerin başında gelen Mert Güzenge, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu ve süreci "Görüyorum ki adalet yerini buluyor" sözleriyle değerlendirdi.

Ferdi Karadoruk ve eski MHK yöneticileri de gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Gündoğdu'nun yanı sıra TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin ve eski Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım yer aldı.

Listede ayrıca MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile aynı derneğin İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif bulunuyor.

Üst Klasman Hakemi Yasin Kol ile Üst Klasman Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel ise "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Güzenge ve arkadaşları ilk suç duyurusunu eylül 2025'te yaptı

Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Erdoğan, Burak Şeker, Bahattin Şimşek, Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan ile birlikte ilk suç duyurusunu 2025 yılının eylül ayında yaptıklarını vurguladı.

Güzenge, Gündoğdu hakkında şunları söyledi:

"Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı sıfatıyla 8 Mart 2022 tarihinden beri ülke gündemini işgal edip, bütün hakemlik camiasını yerle bir etti. Ben ve arkadaşlarım hatta Türk hakemliği bu şahıs yüzünden çok bedeller ödedi."

Soruşturmada suçlamalar iddia aşamasında bulunuyor. İHA'nın haberinde gözaltına alınan isimler hakkında bir tutuklama bilgisine, Gündoğdu ya da gözaltına alınan diğer kişilerin konuya ilişkin bir açıklamasına yer verilmedi.