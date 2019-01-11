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MHK Kış Seminerleri sona erdi

11 Ocak 2019 Cuma 15:53
MHK Kış Seminerleri sona erdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen kış seminerleri sona erdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Antalya'daki organizasyonda son olarak Üst Klasman Gözlemci Semineri gerçekleştirildi. Bu seminerin son gününde gözlemciler, oyun kurallarıyla ilgili sınava girdi.

Sınavın ardından MHK Başkan Vekili Bedri Dölkeleş ile MHK Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, gözlemci raporlarının değerlendirmesini yaptı.

Seminerin son oturumunda ise MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, ikinci yarı için MHK Talimatları'nı gözlemcilere aktardı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 15:53
  1. MHK
  2. MHK Kış Semineri
  3. TFF

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