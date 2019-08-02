MHK Doğan Babacan Yaz Semineri, İstanbul'da yapılacak



İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2019-2020 sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri, 5-9 Ağustos tarihlerinde yapılacak. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, İstanbul Kavacık Limak Otel'de gerçekleştirilecek, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, UEFA gözlemcisi Jorn West Larsen, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevenato ve FIFA hakemi Danny Makkalie'nin eğitimci olarak katılacağı seminerin resmi açılışının 8 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te yapılacağı belirtildi. Açıklamada, MHK Başkanı Zekeriya Alp'in basın mensuplarına yönelik Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapacağı kaydedildi.

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