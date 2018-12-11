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MHK cezalandırdı! UEFA görev verdi

MHK tarafından cezalandırılan FIFA hakemi Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka'nın Kopenhag ile Fransa'nın Bordeaux takımları arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

11 Aralık 2018 Salı 13:06
MHK cezalandırdı! UEFA görev verdi

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka'nın Kopenhag ile Fransa'nın Bordeaux takımları arasında 13 Aralık Perşembe günü oynanacak C Grubu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.

Serkan Ok'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 13:06
  1. Hüseyin Göçek
  2. UEFA
  3. FIFA

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