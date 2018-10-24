MHK Başkanı Yusuf Namoğlu: Hakaret edenler bedellerini ödeyecek

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, TRT Spor'da katıldığı programda sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarının son 1 haftadır kendisini istifaya davet eden kampanyaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

''BEDELİNİ ÖDEYECEKLER''

Yusuf Namoğlu, bu konu hakkında konuşmak istemediğini ve olayın dava süreci olduğunu söylerken, "Demokratik bir ülkedeyiz ve demokrasinin bazı kuralları var. Ancak ağır cümleler kullanan, ağır hakaret edenler için davalar açıldı. Davalar devam ediyor. O nedenle konuşmak istemiyorum. O kişiller bedellerini ödeyecek. Organize bir çalışma bu." dedi.

Beşiktaş taraftarları ise Yusuf Namoğlu'nun TRT Spor'da katıldığı Stadyum Özel programı başlamadan önce twitter'da "NamoğluTRTdeistifanerede" hashtagini başlatmıştı ve twitter'da kısa süre içinde TT oldu.

SÜPER LİG'DE İLK 9 HAFTA VAR RAPORU

504 pozisyon var tarafından incelendi. 18 gol, 10 penaltı, 9 kırmızı kart kararı olamk üzere toplam 37 karar düzeltildi. Ortalama 2.19 maçta bir karar değiştirildi. VAR sisteminde bu süreçte kırmızı kart sayısı %23, sarı kart sayısı %9,7, faul sayısı ise %9.6 olarak azaldı. Topun oyuna kalma süresi ise 40 saniye artarak, 54 dakika 44 saniyeye yükselmiştir.