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MHK Başkanı suç duyurusunda bulundu!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun avukatı, sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişiler hakkında suç duyurusu yaptıklarını açıkladı.

01 Kasım 2018 Perşembe 20:30
MHK Başkanı suç duyurusunda bulundu!

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile ilgil sosyal medya hesaplarını takibe incelemeye alan avukatı, birçok isimle ilgili suç duyurusu yaptı.

Avukatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'na karşı sosyal medya ağı olan twitter'da çok sayıda kullanıcı tarafından; ismine, resmine, mevki ve makamına yönelik hakaret edilmiştir. Bu kullanıcılar tarafından paylaşılan tweetlerde Yusuf Namoğlu'nun kendisine ve ailesine ağır hakaretler, sinkaflı sözler ve şahsiyetini zedeleyici ithamlarda bulunulması üzerine Yusuf Namoğlu avukatı aracılığıyla kendisine twitter üzerinden hakaret eden bu şahıslara karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli şikayet ve başvurularda bulunmuştur."

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 20:30
  1. İstanbul
  2. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu

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