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Aktüel

MGK bildirisinde, Ermenistan'ın mütecaviz tutumunu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 18:10:45 -
MGK bildirisinde, Ermenistan'ın mütecaviz tutumunu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği belirtildi.
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