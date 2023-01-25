MGK bildirisi yayımlandı! İsveç'e çok net NATO mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Yayımlanan bildiride İsveç'e mesaj verilerek, 'NATO'ya katılmak isteyenler yükümlülüğünü yerine getirmeli' açıklaması yapıldı.
Milli Güvenlik Kurulu’nun 2023 yılının ilk toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı 3 saat 40 dakika sürdü. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride 'NATO ittifakına katılmak isteyen ülkeler terör örgütleri ile mücadele konusuna mutabakat zaptındaki yükümlülükleri yerine getirmeli' ifadeleri yer aldı.
MGK Bildirisi
(Yunanistan kışkırtıcı eylemleri) Türkiye'nin milli güvenlik ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır.