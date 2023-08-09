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Gündem MGK 2 ay sonra ilk kez bugün toplanıyor
Gündem

MGK 2 ay sonra ilk kez bugün toplanıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-09 03:43:00 -
MGK 2 ay sonra ilk kez bugün toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları toplantıda son kez bulunacak.

Yaklaşık 2 ay aranın ardından MGK yeniden toplanacak. Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Terörle mücadelede son durum

Toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum ele alınacak. Sınır içerisinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verilecek.

Suriye'de yaşanan gelişmeler görüşülecek.

Bir önceki MGK'da ele alınan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü hakkında gelinen son durum değerlendirilecek.

Karadeniz tahıl koridoru

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da yine masadaki başlıklar arasında yer alacak.
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Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

İki komutan son kez katılacak

YAŞ kararlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddinden, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmişti.

İki komutan da MGK'ya son kez katılacak.

Kaynak: TRT Haber

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