MGC’de kongre heyecanı

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin (MGC) ekim ayında yapılmasıplanlanan olağanüstü genel kurulunda, gazeteci İbrahim Yalçıner başkanlığa adayolduğunu açıkladı.

Adaylığını, MGC merkezinde düzenlediği toplantıda duyuran Yalçıner, olağanüstükongre sürecini ve neden aday olduğunu anlattı. Demokratik siyasal düzenlerdeherkesin bilgi edinme ve haber alma, özgür düşünce ve çeşitli iletişim yollarıylabunu ifade edebilme ve eleştiri hakkına sahip olduğunu belirten Yalçıner, "Bütünbunlar ancak basın yoluyla gerçekleşebilir. Bu nedenle özgür ve bağımsız basın,demokrasilerin olmazsa olmazıdır" dedi.

"Gazetecilik bu nedenle toplumsal yaşam açısından çok önemli bir meslektir" diyedevam eden Yalçıner, "Gazetecinin hakları toplumun haber alma hakkının ve ifadeözgürlüğünün temelidir. Gazeteci bu hakkını meslek ilkeleri ve ahlakı çerçevesindekullanır. Gazetecilik büyük bir sorumluluktur. Gazeteci her şeyden önce halka karşısorumludur. Halkın haber ve bilgi almasının güvencesi gazetecidir. O nedenlegazeteci, basın özgürlüğünü dürüst bir şekilde kullanan, her türlü sansür ve otosansürle mücadele eden kişidir. Haber ve bilgi ticari bir meta değildir. Gazetecilikkamusal hizmettir. Gazeteci de kamu hizmetini yapan kişidir" ifadelerini kullandı.

Böylesine soylu bir görevle karşı karşıya kalan gazetecinin, mesleğini yaparkenbinbir türlü sıkıntı, zorluk ve çeşitli düzeylerde baskılarla karşılandığını kaydedenYalçıner, "Bu durum gazetecileri, gerek hakları açısından, gerek mesleğini daha iyikoşullarda en iyi biçimde yapması açısından birlik olmaya ve birlikte mücadeleetmeye mecbur bırakmaktadır. Mersin Gazeteciler Cemiyeti bu nedenle vardır. Veancak bu ihtiyacı karşıladığı oranda varlığını sürdürebilecektir" şeklinde konuştu.

Yalçıner, seçilmesi halinde yapacağı projeler ve etkinliklerden de bahsederek,ekim ayında yapılması planlanan MGC’nin olağanüstü genel kurulunda başkanlığaaday olduğunu açıkladı.