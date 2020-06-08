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Mezuniyet sergisi sanal ortama taşındı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Resim Bölümü son sınıf öğrencilerinin çalışmalarından oluşan “Mezuniyet Sergisi”, dijital ortamda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:23:13 -
Mezuniyet sergisi sanal ortama taşındı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Resim Bölümü son sınıf öğrencilerinin çalışmalarından oluşan “Mezuniyet Sergisi”, dijital ortamda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü tarafından her yıl geleneksel hale gelen mezuniyet sergisi, korona virüs (Covid-19) nedeniyle bu yıl sanal ortama taşındı.


Danışmanlığını Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Batur Çay’ın üstlendiği mezuniyet sergisinde bu yıl 11 öğrencinin yağlı boya ve karışık teknik çalışmalarından oluşan 66 eseri yer aldı.


Online mezuniyet sergisine telefon ve tablet gibi mobil işletim sistemi kullanan cihazlarla değil sadece bilgisayarla giriş yapılabilmekte.

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