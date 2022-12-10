Mezhepçi İran rejimi bu yıl 156 Sünni Beluç'u idam etti
İran, ülkenin doğusunda Sünni halkın yaşadığı Sistan-Belucistan'da idamlara devam ediyor.
İran'ın 2022 yılı genelinde en az 156 Sünni Beluç'u idam ettiği bildirildi.
Bölgede faaliyet gösteren aktivist grupların aktardığı raporlara göre bu yıl İran rejimi Belucistan'da onlarca ayrı idam uygulaması tatbik etti.
İdamlarda toplamda en az 156 Sünni Beluç çeşitli suçlamalar yöneltilerek idam edildi. İdam edilenlerin üçünün kadın olduğu ifade edildi.
İdam edilen kişilere yöneltilen suçlamalar arasında bölgedeki muhalif gruplarla bağlantı içerisinde olma, cinayet ve uyuşturucu gibi suçlamalar yer alıyor. Ancak İran rejiminin söz konusu suçlamaları işkence yoluyla mahkumlara kabul ettirdiği ifade ediliyor.
Aktivist kaynaklar, idam edilenlerin toplam sayısının 180'e kadar ulaşabileceğini vurguluyor.
Bölgede idam edilen mahkumların "suçlu olduklarını itiraf etmeleri" için işkence gördüğü belirtiliyor.
Aktivistler, Sünni mahkumların kırbaçlandığını, darp edildiğini, başlarını sıkan demirden kasklarla işkenceye maruz kaldıklarını, elektrik şoku verildiğini, tırnaklarının çekildiğini, eşlerine tecavüz edilmekle tehdit edildiklerini aktarıyor.
İran'da yaşayan Sünnilerin büyük bir baskı altında tutulduğu ve ağır insan hakları ihlallerine maruz bırakıldıkları biliniyor.
Kaynak: Mepa News