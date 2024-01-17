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Dünya Mezhepçi İran, Pakistan’daki Sünnilere füze fırlattı!
Dünya

Mezhepçi İran, Pakistan’daki Sünnilere füze fırlattı!

Yeniakit Publisher
2024-01-17 13:19:00 -
Mezhepçi İran, Pakistan’daki Sünnilere füze fırlattı!

ABD'ye güya "tehditler" savurup attığı füzelerle hiç bir ABD hedefine zarar vermeyen İran, Pakistan'da konuşlanan Sünnî Belucistan Kurtuluş Ordusu milislerinin kamplarına geniş çaplı füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

ABD'ye güya "tehditler" savurup attığı füzelerle hiç bir ABD hedefine zarar vermeyen İran, Pakistan'da konuşlanan Sünnî Belucistan Kurtuluş Ordusu milislerinin kamplarına geniş çaplı füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

İran, kendi topraklarında ve Pakistan'da faaliyet gösteren militan grubu Ceyş el Adl'ın üslerini hedef aldı. İran Devrim Muhafızları, Pakistan'daki iki üssü füze ve insansız hava araçlarıyla vurdu.

İran devlet medyası ayrıntıya girmeden, "Bu üsler füzeler ve insansız hava araçları tarafından vuruldu ve yok edildi." açıklamasını yaptı.

İran'daki Sünni Beluçların haklarını savunan bir örgütlenme olan Ceyş el Adl, ağırlıklı olarak Sünni Beluçların yoğun olarak bulunduğu Pakistan'ın Belucistan eyaleti ve İran'ın Sistan ve Beluçistan ili sınırında faaliyet gösteriyor. 2012 yılında, Suriye İç Savaşı'nda İran'ın Esed'e verdiği desteğe karşı çıkmasıyla tanınan Selahaddin Faruki tarafından kurulan yapı, İran'daki Sünni Beluçların haklarını savunduğunu söyleyerek İran hükümetine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

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