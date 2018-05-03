Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mezarlıkta ağlayan kız olayında flaş gelişme

Çorum’da bulunan Ulu Mezarlık'ta 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağlayan genç kızın olayında 4 kişi gözaltına alındı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:45
Mezarlıkta ağlayan kız olayında flaş gelişme

Kent merkezinde, 28 Nisan’dan itibaren akşam saatlerinde Ulu Mezarlık’taki bir kabrin başına gelerek ağladığı öne sürülen kızın bulunması için belediye ve polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kimliği henüz tespit edilemeyen genç kızın dün akşam yeniden aynı yere gelebileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, mezarlığın ziyarete kapatıldığı saat 19.00’dan itibaren bölgede çalışma yaptı.

Kabristanın giriş ve çıkışlarındaki cadde ile sokakları araç ve yaya trafiğine kapatan polisler, güvenlik şeridi de oluşturarak vatandaşları mezarlık çevresinden uzak tuttu. Sık sık mezarlık ile çevresinde el fenerleriyle arama yapan ekipler, kızın gözyaşı döktüğü iddia edilen, 1982 yılında vefat eden Fatma Ç’ye ait kabristanın çevresine yerleştirilen gece görüşlü kamera ve fotokapanları da kontrol etti.

Ekiplerin mezarlık ve çevresinde yaklaşık 8 saat süren aramalarından herhangi bir sonuç alınamadı.

4 GÖZALTI

Bu arada, meraklı vatandaşlar bölgede ekiplerin çalışmalarına yoğun ilgi gösterdi. Dün akşama doğru mezarlık çevresinde toplanmaya başlayan vatandaşlar, kısa süreli yağmura rağmen genç kızın bulunması için yürütülen çalışmaları yakından izledi. Cep telefonlarıyla mezarlığın ve ekiplerin fotoğrafları ile görüntülerini çeken vatandaşlar, gece geç saatlere kadar bölgeden ayrılmadı.

Çalışmalar sırasında mezarlığa girmeye çalışan bazı kişiler, polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Bu sırada yaşanan tartışmalarda polise mukavemette bulunan ve diğer vatandaşları provoke etmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin mezarlık ve çevresindeki çalışmaları devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 10:45
  1. gözaltı kararı
  2. mezarlıkta ağlayan kız
  3. ÜLKE'DE BUGÜN Haberleri
  4. Haber 7
  5. Yerel Haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş'te Noyan sahnesi diziye damga vurdu!
    1. Diriliş'te Noyan sahnesi diziye damga..
    2. Skandal! 16 öğrenci yemekten zehirlendi
    3. Yıldırım Demirören'den çarpıcı..
    4. Başbakan Yıldırım'dan S&P'nin kararına..
    5. 'İhanet ediyorsun' diyenler..
    6. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan..
    7. Barzani duyurdu: Mutabakat sağlandı
    8. HDP'li isme şok! Hapis cezası onandı
    9. AK Parti'den kritik ittifak ziyareti
    10. Başbakan Yıldırım ayakta alkışlandı
    11. Beşiktaş'tan transfer bombası Mario..
    12. Yahudi-Ermeni şer ittifakı
    13. Ve Bursasporlu futbolcular antrenmana..
    14. Baykal adaylık başvurusunu yaptı!
    15. Aranan terörist erkek arkadaşıyla..
    16. İslam’ın “dördüncü kutsal şehri": Harar
    17. Zoraki nikah tutmaz!
    18. WhatsApp için şok iddia! Yakında..
    19. 500 milyon avroluk Kayseri Şehir..
    20. MEB'den atama müjdesi geldi
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...