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Mezarlıklar dolunca 100 dönümlük yeni yer açtılar

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, mezarlıkların dolması üzerine belediye tarafından 100 dönümlük yeni alan tahsis edildi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:58
Mezarlıklar dolunca 100 dönümlük yeni yer açtılar

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan Çüngüş yolu üzerinde Emniyet Atış Alanı yakınlarındaki hazineye ait 100 dönümlük alan yeni mezarlık yeri olarak tahsis edildi. Mezarlık alanında cenaze yıkama, cami, morg ve oturma alanları yer alacak. Mezarlık yerleri ada parselli olacak, isteyen ailelere ücreti karşılığında tahsisi yapılabilecek. Yeni mezarlığa tahsisi yapılan alanların dışında defin yapılamayacak.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, yeni mezarlığın en güzel şekilde düzenleneceğini belirterek, "İlçemizde çok sayıda mezarlık var. Gerçekten bu büyük bir sorundu. Bundan sonra definler sadece bu mezarlığa yapılacak. Bunun dışında yapılacak define izin verilmeyecek. Diğer şehirlerdeki mezarlıklar gibi ilçemizde de bakımlı bir mezarlık olacak. Yeni mezarlığı kısa sürede hizmete sunacağız. Böylece önemli bir sorunu çözmüş olacağız. Konuyla ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yazışmalar yapıldı. Kısa sürede sonuçlanarak projeyi hayata geçireceğimize ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan büyük destek göreceğimize inanıyorum" dedi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 12:58
  1. Diyarbakır
  2. Çermik
  3. Mezarlıklar dolunca 100 dönümlük yeni yer açtılar

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