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Mezarlığa gelince hayatının şokunu yaşadı! Bu kadarına da pes

Adana'da hayırsever Yusuf Yüksel tarafından bakımları yaptırılan kimsesizler mezarlığının ana demir kapısı ile 2 mezarın kapıları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

23 Haziran 2019 Pazar 14:36
Mezarlığa gelince hayatının şokunu yaşadı! Bu kadarına da pes

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 2 yıl önce Kürkçüler Mezarlığı'nın kimsesizler mezarlığı bölümünün bakımsız olduğunu fark eden fırın ustası Yusuf Yüksel, hayır işlemek amacıyla mezarlığın bakımını üstlendi.

Yüksel, çeşitli iş adamlarından da aldığı desteklerle 2 yıl boyunca yaptığı çalışmalarda mezarlığın etrafına çit çektirdi, içeriye hayvan girmemesi için büyük kapı taktırdı, ziyaretçiler için çeşme ile tuvalet yaptırdı, cenaze namazının rahatça kılınması için de musalla taşı yaptırdı. Mezarlıktaki otları da kendisi temizleyen Yüksel, ağaçların budanması için belediyelerden destek görmediğini söyledi.

Kimsesizler mezarlığını önceki gün ziyaret eden Yusuf Yüksel, mezarlığın ana kapısı ile etrafı demir korkuluklarla çevrili 2 mezarın kapılarının çalındığını fark etti. Durumu polis ekiplerine bildiren Yusuf Yüksel, "Bu kapıların değeri ne ki? Ben ne zorluklar içinde yaptım. Hırsızlara sesleniyorum, bunun fiyatı nedir? Yarın öbür gün sen de mezara gireceksin. Hırsızlara diyecek lafım kalmadı. Buraya koyun, köpek girmesin diye çit ve kapı yaptırdım. Yarın, öbür gün koyun köpek girince bunun bedeli, günahı ne olacak? Yazık değil mi?" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:36
  1. Adana
  2. Sarıçam ilçesi
  3. Kürkçüler mezarlığı
  4. mezarlığın kapısını çaldılar
  5. görülmemiş hırsızlık
  6. Yusuf Yüksel
  7. kimsesizler mezarlığı
  8. hırsızlık

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş25 dk önce
    orası adana dikkat fellahçılar ülkesi.

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