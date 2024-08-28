  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Güçlerini birleştirdiler: Tek motivasyonları Türkiye!

Necmettin Batırel, "Çatlayın, patlayın e mi" diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu! Türkiye'ye vız gelir tırıs gider

Ekonomi politikaları sonuç veriyor! Bakan Bolat verileri açıkladı

Galatasaray'ın elenmesi Avrupa'da da şaşkınlık uyandırdı! Icardi için yazılanlar taraftarı çok kızdırdı: Alay konusu oldu

Ahmet Hakan, "keriz silkelemenin bedeli"ni yazdı! Cemal Enginyurt resmen şok olacak

İHA ve SİHA'dan sonra müthiş başarı! Tüm Türkiye'yi besleyecek

Tek başına 4 Koç’un toplamından daha fazla vergi ödeyen Haluk Bayraktar’dan açıklama! “Vergi ödemek bir yükümlülük değil, vatana hizmetin en şerefli yollarından biridir”

Hain plan ortaya çıktı! Yaptığınız dezenformasyonda boğulun e mi

İsrailli Irkçı Bakandan alçak çağrı! Gazze'den sonra Batı Şeria

Hem manipülasyoncu hem artist! Küfürbaz Enginyurt’un freni patladı
Aktüel Meyvesini yiyenin öldüğü dünyanın en zehirli ağacı!
Aktüel

Meyvesini yiyenin öldüğü dünyanın en zehirli ağacı!

Yeniakit Publisher
2024-08-28 16:58:00 -
Meyvesini yiyenin öldüğü dünyanın en zehirli ağacı!

Dünyanın en zehirli ağacının ne olduğunu ve nerede yetiştiğini biliyor musunuz? Peki bu ağacı, bu denli ölümcül yapan nedir?

Dünyanın en zehirli ağacının ne olduğunu ve nerede yetiştiğini biliyor musunuz? Peki bu ağacı, bu denli ölümcül yapan nedir?
Dünya üzerinde yaklaşık 73.000 farklı ağaç türü bulunur. Her biri birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Ancak bazıları, insan sağlığını olumsuz etkiler.

Gelin, dünyanın en zehirli ağacına dair ayrıntılara bakalım.

Manşinel ağacı, sütleğengiller familyasındandır.

Boyu 3 metreden 15 metreye kadar uzanabilir. Düz ve açık kahverengi bir kabuğu, uzun dalları vardır. Yumurta şeklini andıran yaprakları 10 santimetredir ve küçük, pembe çiçekleri vardır. Meyveleri ise sarı-yeşildir.

Ağaç, henüz tam olarak tanımlanmamış güçlü bir toksin içerir. Sütü andıran beyaz özsuyu, güçlü bir alerjiye ve deride içi su dolu kabarcıklara sebep olan forbol içerir. Ayrıca cildi tahriş eden farklı maddeler de barındırır.

Bu toksin o kadar güçlüdür ki meyvelerden sıçrayan yağmur damlaları veya çiy, deride kabarmalara sebebiyet verebilir. Yanan odundan gelen dumanı ise geçici körlüğe neden olabilir.

Manşinel ağacının ismi, yaprak ve meyveleri elmayı andırdığı için İspanyolca “küçük elma” anlamına gelen “manzinella” dan türemiştir.

Ayrıca dünyanın en zehirli ağacı olarak bilindiği için “küçük ölüm elması” olarak da anılır. Bu ağacın meyvelerini yemek, ölüme sebebiyet verebilir. Ağız ve yemek borusunda kabarcıklar çıkarır, yaprakları ve gövde kabuğu güçlü bir alerjik cilt reaksiyonu oluşturur.

Özetle Batı Hindistan ve Amerika’nın belirli bölgelerinde bulunan bu ağaç, içerdiği toksin sebebiyle dünyanın en zehirli ağacı olarak bilinir ve neyse ki Türkiye'de yetişmez.

Google Earth’ün rolü ne? Duyanları bile şaşırtan birbirinden ilginç suç duyuruları
Google Earth’ün rolü ne? Duyanları bile şaşırtan birbirinden ilginç suç duyuruları

Teknoloji

Google Earth’ün rolü ne? Duyanları bile şaşırtan birbirinden ilginç suç duyuruları

Türkiye'nin olimpiyatlarda başarısız olmasına çok ama çok ilginç yorum: Başkalarına deli saçması gelebilir ama, demek ki hâlâ insanlıktan çıkmamışız
Türkiye'nin olimpiyatlarda başarısız olmasına çok ama çok ilginç yorum: Başkalarına deli saçması gelebilir ama, demek ki hâlâ insanlıktan çıkmamışız

Medya

Türkiye'nin olimpiyatlarda başarısız olmasına çok ama çok ilginç yorum: Başkalarına deli saçması gelebilir ama, demek ki hâlâ insanlıktan çıkmamışız

Pınar Gültekin'in ailesini arayarak... CHP'de ilginç atama!
Pınar Gültekin'in ailesini arayarak... CHP'de ilginç atama!

Siyaset

Pınar Gültekin'in ailesini arayarak... CHP'de ilginç atama!

Elektrikli otomobili olanlara ilginç öneri: Bataryadaki taktiği açıkladılar
Elektrikli otomobili olanlara ilginç öneri: Bataryadaki taktiği açıkladılar

Otomotiv

Elektrikli otomobili olanlara ilginç öneri: Bataryadaki taktiği açıkladılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23