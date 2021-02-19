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Yerel Meyve yüklü kamyonet devrildi! 1 yaralı
Yerel

Meyve yüklü kamyonet devrildi! 1 yaralı

TEM Otoyolu üzerinde bir aracın çarptığı meyve yüklü kamyonet devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 07:29:00 - 2021-02-19 07:30:59
Meyve yüklü kamyonet devrildi! 1 yaralı

Olay, saat 03:45 sıralarında TEM Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin K. yönetimindeki 34 BNR 504 plakalı otomobil yol üzerinde seyir halindeyken önünde seyir halinde olan 34 DCB 416 plakalı Ercan E. yönetimindeki meyve-sebze yüklü kamyonete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyonet yan yatarken Ercan E. kaza da yaralandı. Kamyonette bulunan onlarca kasa meyve-sebze yola saçıldı.

Otomobil sürücü Yasin K. kazadan yara almazken kaza nedeniyle otoyolda oluşan trafik sıkışıklığı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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