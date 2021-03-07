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Yerel Meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı
Yerel

Meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı

Konya'da istihbarat alan polis ekipleri, bir araçta yaptığı aramada meyve suyu kutusu içine gizlenmiş uyuşturucu buldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 15:54:00 -
Meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı

Konya'da Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi, yaptığı çalışmalarda bir otomobille ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi elde etti. Takibe alınan otomobil ilçe girişinde durdurularak, sürücü R.K. ile O.Ö. ve M.Y. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada torpido alt kısmında meyve suyu kutusuna zulalanmış 80 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Görevlerini başarıyla yerine getiren polislerin meyve suyu kutusunu bıçakla açarak uyuşturucuyu bulmaları sırasında birbirlerini alkışlayarak yaşadıkları sevinç kameraya yansıdı.

Soruşturmayı derinleştiren narkotik ekibi, şüphelilerden uyuşturucu madde aldığını tespit ettiği Y. G., İ. T. ve O. K.'yı da gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, araçta yakalanan R. K., O. Ö. ve M. Y. adliyeye sevk edildi.

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