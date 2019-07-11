Meyve suları ve gazlı içecekler kanser riskini artırıyor

Özellikle yaz sıcağında harareti dindirmek için bolca tüketilen meyve suları ve gazlı içecekler ne kadar sağlıklı? Fransa'da yapılan bir araştırma, şekerli içeceklerle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Araştırmaya göre, her gün içilen küçük bir bardak gazlı içecek veya meyve suyu bile kanser riskini arttırıyor.

Fransız bilim insanlarına göre, meyve suyu ve gazlı içecekler dahil olmak üzere şekerli içecekler kanser riskini arttırıyor.

İngiliz tıp dergisinde yayınlanan araştırmada beş yıl boyunca fransa'da 100 binden fazla kişi takip edildi. Çalışmada gözlemlenen her bin kişiden 22'sinde kanser vardı.

Araştırmadan çok çarpıcı sonuçlar var. İçinde %5'ten fazla şeker bulunduran her içecek araştırmacılara göre risk taşıyor. İçine şeker eklenmemiş meyve suları da bunlara dahil.

Sıfır kalorili, yapay tatlandırıcı barındıran diyet içeceklerine de bakıldı ama kanser ile bir ilişkisi bulunamadı.

Standart bir su bardağının yarısı kadar yani 10 cl şekerli içecek bile tüm kanser tiplerinde riski yüzde 18 artırıyor. Göğüs kanserinde bu oran yüzde 22.

Ancak araştırmayı yapanlar bu rakamlara karşın ellerinde yüzde yüz kanıt olmadığını da söylüyor. Onları şekerli içecekler kanser riskini artırıyor sonucuna ulaştıran veri şu: Günde bir bardak şekerli içecek tüketenler, günde bir bardağın sadece 6'da biri kadar tüketenlere göre daha çok kansere yakalanıyor.

Araştırma dahilinde incelenen insanların tuz ve diğer kalorili yiyecek ve içecek tüketip tüketmediği bilinmiyor. Diğer kötü alışkanlıklar da kanser riskini arttırabildiği için,yapılan çalışma şekerli içecek kansere yol açar denemez diyenler var.

Kesin olarak söylenebilecek tek şey sağlıksız beslenme ve obezitenin kanser riskini arttırması. Şeker de buna yardımcı olabilir ancak tek başına bir risk faktörü olup olmadığı hala meçhul.

Şekerli içecek firmaları ise araştırmayı yapan biliminsanlarının bile kesin bir yargıya varamadığına dikkat çekti, içeceklerinin sağlığa zararlı olmadığını savundu.