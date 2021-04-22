  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Meydanlarda 1 Mayıs taşkınlığı: 40'a yakın gözaltı yapıldı!
Gündem

Meydanlarda 1 Mayıs taşkınlığı: 40'a yakın gözaltı yapıldı!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs provokasyonuna soyundu. İstanbul Bakırköy ve Kadıköy'de toplanan gruplar taşkınlık çıkartınca, emniyet güçleri müdahalede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 21:35:00 -
Meydanlarda 1 Mayıs taşkınlığı: 40'a yakın gözaltı yapıldı!

 Yeniakit.com.tr 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs provokasyonuna soyundu. Pandemi sebebi ile alınan tedbirlere uymayacağını açıklayan odalar, "Sağlıklı, güvenceli ve insanca bir yaşam için 'Her gün 1 Mayıs' diyecek ve 1 Mayıs haftası boyunca taleplerimizi ifade edeceğiz." dedi. Yapılan açıklamada, " 'Her yer 1 Mayıs' diyecek, mümkün olduğunca yaygın bir biçimde işyerlerinin önlerinde ve meydanlarda olacağız. 30 Nisan’da İstanbul Taksim’deki Kazancı yokuşunda her sene gerçekleştirdiğimiz anma etkinliğinde buluşacak, 1 Mayıs 1977 katliamında yitirdiğimiz canları anacak, tüm anma programlarımızı pandemi koşullarına uygun biçimde planlayacağız. Aynı gün ülkenin dört bir yanında, en yaygın biçimde işyerlerinde 1 Mayıs kutlamalarını ve alanlarda basın açıklamalarımızı gerçekleştireceğiz. 1 Mayıs günü de çalışmakta olan emekçileri işyerlerinde, çalışmayan milyonları da evlerinde, balkonlarında, sokaklarında, sosyal medyada 1 Mayıs coşkusunu çeşitli biçimlerde büyütmeye çağıracağız." ifadeleri kullanıldı.

Kadıköy'de toplanan grup taşkınlık çıkartınca müdahale geldi

Öte yandan Kadıköy'de biraraya gelen işçi odaları, taşkınlık çıkartınca polisin müdahalesi ile karşılaştı. Bir grup işçi sendikası yöneticisi, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne çağrı yapmak üzere Kadıköy'de toplandı. Polisin dağılın uyarılarına aldırış etmeyen grup, emniyet güçlerinin müdahalesi ile karşılaştı.

40'a yakın kişi gözaltına alındı

Aralarında Eğitim Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı ve Dönem Sözcüsü Çayan Çalık ile Eğitim Sen’in İstanbul şubelerinden yöneticilerin ve Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros’un da olduğu 40'a yakın kişi gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Piyasalar hareketlendi! Altın ve dolar için kritik uyarı geldi: O seviye sıkıntı oluşturur
Ekonomi

Piyasalar hareketlendi! Altın ve dolar için kritik uyarı geldi: O seviye sıkıntı oluşturur

Altın fiyatlarında yükseliş seyri sürerken yatırımcılar yukarı yönlü hareketin suni mi yoksa gerçek mi, olduğunu merak ediyor. Konuyla ilgil..
Gönül Dağı'nda büyük strateji! Her şeyi bir bir anlattı
Medya

Gönül Dağı'nda büyük strateji! Her şeyi bir bir anlattı

TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri yayınlanmakta olan Gönül Dağı dizisi güçlü bir yapım olarak yoluna tüm hızıyla devam ediyor. Berk Atan..
Çüüüüüşşşşş! Batı'nın kölesi keş Ezhel'den AK Parti'ye küstah sözler
Gündem

Çüüüüüşşşşş! Batı'nın kölesi keş Ezhel'den AK Parti'ye küstah sözler

Batı kültürünün kölesi ahlaksız rapçi “Ezhel” mahlasıyla bilinen Ömer Sercan İpekçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hükümeti..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay