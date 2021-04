Meydanlarda 1 Mayıs taşkınlığı: 40'a yakın gözaltı yapıldı!

Yeniakit.com.tr

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs provokasyonuna soyundu. Pandemi sebebi ile alınan tedbirlere uymayacağını açıklayan odalar, "Sağlıklı, güvenceli ve insanca bir yaşam için 'Her gün 1 Mayıs' diyecek ve 1 Mayıs haftası boyunca taleplerimizi ifade edeceğiz." dedi. Yapılan açıklamada, " 'Her yer 1 Mayıs' diyecek, mümkün olduğunca yaygın bir biçimde işyerlerinin önlerinde ve meydanlarda olacağız. 30 Nisan’da İstanbul Taksim’deki Kazancı yokuşunda her sene gerçekleştirdiğimiz anma etkinliğinde buluşacak, 1 Mayıs 1977 katliamında yitirdiğimiz canları anacak, tüm anma programlarımızı pandemi koşullarına uygun biçimde planlayacağız. Aynı gün ülkenin dört bir yanında, en yaygın biçimde işyerlerinde 1 Mayıs kutlamalarını ve alanlarda basın açıklamalarımızı gerçekleştireceğiz. 1 Mayıs günü de çalışmakta olan emekçileri işyerlerinde, çalışmayan milyonları da evlerinde, balkonlarında, sokaklarında, sosyal medyada 1 Mayıs coşkusunu çeşitli biçimlerde büyütmeye çağıracağız." ifadeleri kullanıldı.

Kadıköy'de toplanan grup taşkınlık çıkartınca müdahale geldi

Öte yandan Kadıköy'de biraraya gelen işçi odaları, taşkınlık çıkartınca polisin müdahalesi ile karşılaştı. Bir grup işçi sendikası yöneticisi, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne çağrı yapmak üzere Kadıköy'de toplandı. Polisin dağılın uyarılarına aldırış etmeyen grup, emniyet güçlerinin müdahalesi ile karşılaştı.

40'a yakın kişi gözaltına alındı

Aralarında Eğitim Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı ve Dönem Sözcüsü Çayan Çalık ile Eğitim Sen’in İstanbul şubelerinden yöneticilerin ve Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros’un da olduğu 40'a yakın kişi gözaltına alındı.