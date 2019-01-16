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Meydanlara Boğaziçi Yönetim’in eli değiyor

Boğaziçi Yönetim AŞ, hizmet yelpazesindeki yerleşim alanlarına Taksim ve Eminönü meydanlarını da ekledi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:58
Meydanlara Boğaziçi Yönetim’in eli değiyor

 Ekonomi Servisi 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim AŞ, hizmet yelpazesindeki yerleşim alanlarına Taksim ve Eminönü meydanlarını da ekledi. Şirket, söz konusu meydanlarda daha kaliteli alanlar oluşturmak için denetim ve raporlama faaliyetlerine odaklandı. Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Dinçer Çetintaş, Eminönü ve Taksim’de başlayan çalışmanın önümüzdeki günlerde Üsküdar, Beşiktaş, Beyazıt, Küçük Ayasofya, Sultanahmet, Eyüp, Esenyurt, Bağcılar, Kadıköy ile Sultanbeyli de hayata geçirileceğini açıkladı.

Sırada yeraltı çarşıları var

Meydan yönetimine ilave olarak İBB tarafından yapımı devam eden kent ormanlarına da yönetim ve işletim hizmeti sunacaklarını aktaran Çetintaş, “İlk işleteceğimiz Kemerburgaz Kent Ormanı, Ağustos ayında İstanbul halkının kullanımına açılacak. Fizibilite çalışmalarını yürüttüğümüz diğer bir proje de İBB’nin mülkiyetindeki yeraltı çarşılarında bulunan bütün ticari işletmelerin kiralama, yönetim, güvenlik ve temizlik ihtiyaçlarını da karşılamak” diye konuştu.

Çetintaş, KİPTAŞ, TOKİ, AFAD, KENTKONUT; TOBAŞ ve özel sektör projelerinde hizmet vermeye devam ettiklerinin altını çizerek, “Çalışmalarımızla takdir topluyor, alkış alıyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:58
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  2. Boğaziçi Yönetim AŞ
  3. Taksim
  4. Eminönü
  5. Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Dinçer Çetintaş
  6. Kemerburgaz Kent Ormanı
  7. Çetintaş
  8. KİPTAŞ
  9. TOKİ
  10. AFAD
  11. KENTKONUT
  12. TOBAŞ

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