Mevzubahis HDP olunca yine kıvırdı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Sandalye çoğunluğuyla dokunulmazlıkları kaldırmak, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmakla aynı şeydir. Bu bir adalet arayışı değil, siyasi hesaplaşmadır” dedi.
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Altay, HDP’nin kapatılması tartışmalarına ilişkin de şunları dile getirdi: “Erdoğan, parti kapatma, mağaraları kapat, Kandil’i kapat, terör kamplarını kapat. Nasıl kapatırsan kapat. İmha et, yok ek, hallet. Türkiye teröre geçit vermez, yol vermez. Hiçbir hak talebi terörizme meşruiyet, teröriste masumiyet sağlamaz. Partileri millet açar, millet kapatır.”