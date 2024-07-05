Mevzuata uymayanlar yandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yapılan kayıt dışılıkla mücadele amacıyla yürüttüğü teftişlere ilişkin bilgi verdi.

Yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen teftişlerde, 132 milyon lira işçi alacağının ve 37 milyon lira kamu alacağının ödenmesi sağlanarak, mevzuata aykırılık tespit edilen iş yerlerine 212 milyon lira idari para cezası uygulandı.

900 iş müfettişiyle teftişler sürüyor

Bakanlık, kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik teftişlere yönelik yapılan açıklamada, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesindeki 900 iş müfettişiyle sürdürülen teftişler kapsamında, 2023'te yaklaşık 1,5 milyon çalışana ulaşıldığı, bu yıl da 2 milyon çalışana ulaşılmasının planlandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Teftişler, ihbar ve şikayetler, kitle iletişim araçlarına yansıyan veya kamuoyunun dikkatini çeken olay veya uyuşmazlıkların yanı sıra çalışma hayatındaki sorunların değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi sonucu belirlenen sektörlerde önleyici yaklaşımla yürütülüyor.

2024 yılında, çalışma süreleri, fazla çalışma, genel ve hafta tatilinde yapılan çalışmalar, ücret ve izin gibi çalışma koşullarına yönelik ulusal market, restoran, konaklama, tekstil, maden, çağrı merkezi, geri dönüşüm ve tarım olmak üzere 8 farklı sektörde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden ise maden, inşaat, metal, gıda, tekstil, kauçuk, plastik, mineral, geri dönüşüm ve depolama sektörleri ile büyük endüstriyel kazaların olabileceği endüstriyel tesisler olmak üzere çalışma ortamına yönelik 11 farklı sektörde önleyici teftişler sürdürülüyor.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO