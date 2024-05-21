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Gündem

Mevtası olanın vay hâline

Yeniakit Publisher
2024-05-21 12:01:00 -
Mevtası olanın vay hâline

Su ve ulaşım ücretlerine zam üstüne zam yapan CHP’li belediyelerde mezar yerleri de cep yakıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun yönetiminde borca batan İstanbul’da 2024’te boş mezar yerleri için minimum 4 bin 470 TL, maksimum 69 bin 770 TL talep ediliyor. İmamoğlu’nun içini boşalttığı şehirde 2023’te fiyatlar 2 bin 900 TL’den başlıyor 45 bin 260 TL’ye varıyordu.

Mezar yerleri CHP’liZeydan Karalar’ın israfa boğduğu Adana’da 900 TL ila 2 bin TL, Mustafa Bozbey’in eş dosta peşkeş çektiği Bursa’da 2 bin TL ila 26 bin TL’den ücretlendiriliyor. 

2023 tarifeleriyle karşılaştırıldığında mezar yerleri için biçilen bedellerin bir yılda iki kat arttığı görülüyor. Bu durum “CHP’li belediyelerde hayatta kalmak gibi ölmek de zor” yorumuna yol açıyor. Ayrıca “Mevtası olanın vay haline” dedirtiyor.

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