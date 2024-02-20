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Sağlık Mevsimsel farklılıklar ruh sağlığını bozuyor! Depresyon etkisinden kurtulmak için bunu mutlaka yapın
Sağlık

Mevsimsel farklılıklar ruh sağlığını bozuyor! Depresyon etkisinden kurtulmak için bunu mutlaka yapın

Yeniakit Publisher
2024-02-20 12:03:00 -
Mevsimsel farklılıklar ruh sağlığını bozuyor! Depresyon etkisinden kurtulmak için bunu mutlaka yapın

Mevsimsel geçişler pek çok kişide ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Uzman isim bu sorunun çözümü için önerilerde bulundu.

Medicana Sivas Hastanesinde görevli Uzman Klinik Psikolog Kerime Begüm Özkaya, kış depresyonunun kadınlarda daha fazla gözüktüğünü ifade ederek, “Depresyonu atlatmak için kış boyunca gündüz saatlerinde doğal güneş ışığından yararlanılması gerekir” dedi.

Özkaya, mevsimsel değişikliklerle eş zamanlı olarak duygu durumda da değişikliklerin olduğunu söyleyerek, “Mevsimsel depresyon, bir depresyon türüdür. Kış aylarının sonlarını yaşadığımız şu günlerde sıcaklık değişiklikleri, mevsimsel farklılıklar her alanda olduğu gibi, ruhsal sağlığımızı da etkilemektedir. Mevsimsel değişikliklerle eş zamanlı olarak duygu durum da değişiklikler olur. Her yıl aynı zamanda başlar ve biter. Kış depresyonu sonbaharın sonu ya da kış aylarının ilk başlarında başlar ve bahar veya yazın güneşli günlerine kadar devam eder. Yaş konusunda bir kriter olmamasıyla birlikte 20'li ve 30'lu yaşlar arası sıklık göstermektedir. Hem kadınlarda hem erkeklerde mevsimsel depresyon yaşanıyor, kadınlarda görülme ihtimali biraz daha yüksektir. Mevsimsel depresyon güneşin azlığının hormonları olumsuz yönde etkilemesi üzerine yaşanır. Mutluluk hormonu adı verilen serotonin azalıyor ve melatonin adı verilen hormon artıyor ve bizde kış depresyonun ortaya çıkmasına neden oluyor” diye konuştu.

“Ev ve iş ortamında doğal güneş ışığı veren ampulleri tercih edilmelidir”

Ev ve iş ortamında doğal güneş ışığı veren ampullerin tercih edilmesi gerektiğine değinen Özkaya, “Enerji yoksunluğu, sabahları güç uyanma, isteksizlik, genel keyifsizlik, gün içinde aşırı uykulu olma, konsantrasyon güçlüğü, performans düşüklüğü gibi depresyona özgü durumlar yaşanıyor. Sıklıkla karbonhidratlı besinler tercih edildiği için kilo alınıyor. Atlatmak için öncelikle mevsimsel depresyonun kabul edilmesi gerekiyor. Ev ve iş ortamında doğal güneş ışığı veren ampulleri tercih edilmelidir. Sabah uyanmaları daha erkene almak, canlı renkli kıyafetler tercih edilmeli, genelde kış mevsiminde daha koyu renkli kıyafetler tercih ediyoruz bu da olumsuz yönde bir enerji veriyor. Düzenli yemek yemek, sıvı gıdalar bol bol tüketilmelidir. D vitamini açısından balık haftada en az iki kere tüketilmelidir. Dışarı çıkıp, yürüyüş yapmaya özen göstermek gerekir. İş hayatı dışında hobiler, sosyal aktivitelere katılmak, tiyatroya gitmek, sinemaya gitmek ve ayrıca bol bol kitap okumak gerekiyor. Haftada 3-4 gün egzersiz yapmaya dikkat edilmelidir. Böylelikle hem kendinizi daha dinç hissedecek hem de gece daha rahat uykuya dalacaksınız. Yapmak isteyip de devamlı ertelediğiniz sosyal aktiviteler için kış mevsiminin iyi bir fırsat olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Gerektiğinde ise profesyonel destek almanızda fayda vardır” şeklinde konuştu.

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