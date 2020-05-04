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Aktüel

Mevsimlik tarım işçilerinin sağlığı güvende

Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı’da mevsimlik tarım işçilerinin konaklama yerlerini dezenfekte etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 13:23:51 -
Mevsimlik tarım işçilerinin sağlığı güvende

Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı’da mevsimlik tarım işçilerinin konaklama yerlerini dezenfekte etti.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını tehdit eden korona virüs salgınına karşı, il genelinde amansız bir mücadele veriyor. Bu kapsamda bir dizi önlem alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı’da mevsimlik tarım işçilerinin konaklama yerlerini dezenfekte etti. Çınaroba, Develi, Halitpaşa, Büyükbelen, Kumkuyucak, Heybeli ve Alibeyli mahallelerinde mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı yerlerde dezenfekte uygulaması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım işçilerinin sağlık güvenliğini sağladı. Öte yandan ilçe tarımdan alınan veriler doğrultusunda dezenfekte uygulamasına devam edildiği belirtildi.

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