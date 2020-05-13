  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mevsimlik tarım işçilerine maske dağıtıldı

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gönderilen maskeler Manisa’nın Salihli ilçesindeki 3 bin mevsimlik işçiye dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:49:16 -
Mevsimlik tarım işçilerine maske dağıtıldı

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gönderilen maskeler Manisa’nın Salihli ilçesindeki 3 bin mevsimlik işçiye dağıtıldı.


Her yıl olduğu gibi bu yılda Ege Bölgesi’nin en önemli ovalarından Salihli Ovasındaki tarımsal faaliyetlerde çalışmak amacıyla, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden izinli mevsimlik işçi geldi. Mevsimlik işçilere dağıtılmak üzere Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Salihli’ye maske gönderildi. Maskeler yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Salihli’deki yaklaşık 3 bin mevsimlik işçiye dağıtıldı.


Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ve Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç tarafından tarla tarla gezilerek mevsimlik işçilere maskeleri ulaştırıldı.


İlçe Tarım ve Orman Müdürü Demir, maske dağıtımlarının mahalle mahalle mevsimlik işçilere devam edeceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı