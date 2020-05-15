  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Yeni takvim belli oldu

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl?

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 262 bini geçti

Kovid-19 otomotiv endüstrisini 'güncelleyecek'

Veda Haccı Hutbeleri sergisi dijital olarak sunuldu
için kalan
Aktüel

Mevsimlik işçilerin belirli periyotlarda kontrol altında tutulacak

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde tarım, sanayi, gıda üretimi,ve mevsimlik işçileri içeren komisyon toplantısı yapıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:37:25 -
Mevsimlik işçilerin belirli periyotlarda kontrol altında tutulacak

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde tarım, sanayi, gıda üretimi,ve mevsimlik işçileri içeren komisyon toplantısı yapıldığı bildirildi.


Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs salgını ile mücadele sürecinde, bitkisel ve hayvansal üretimimizin sevk ve tedarik zincirinin sekteye uğramaması için gerekli tedbirleri almak, tarımsal sanayi ve gıda üretimi, mevsimlik işçiler ve diğer hususları takip etmek üzere komisyon üyelerimizin de katılımıyla ’Bitkisel ve Hayvansal Üretimi İzleme ve Değerlendirme Alt Komisyon’ toplantısı gerçekleştirdik. Yapılan toplantıda, salgının tarım sektörü üzerindeki etkileri ve alınacak önlemler istişare edildi. Mevsimlik işçilerin belirli periyotlarda sürekli kontrol altında tutulması kararı alındı. Altıntaş tarımının salgından etkilenmemesi için tüm seçenekler masaya yatırıldı ve gerekli çalışmaların kısa sürede yapılma kararı alındı’’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı