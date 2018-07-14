0553 313 94 23

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı!

Aksaray’da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:46
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı!

Kaza, Aksaray’ın Eskil ilçesi Eşmekaya Beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşmekaya Beldesi’nden Eskil ilçesi istikametine seyreden Yasin Ç. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün aniden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası minibüs sürücüsü ve minibüste bulunan Ahmet Ç. (13), Rahime D. (23), Umut Efe Ç. (3), Sara Ç. (50), Abip Ç. (17), Vetha Ç. (25), Fatma Ç. (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:46
  1. Aksaray
  2. Mevsimlik işçi
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'da üçüncülük maçında son durum! İlk yarı sona erdi
    1. Rusya'da üçüncülük maçında son durum!..
    2. 192 ülkeden göç anlaşması! ABD..
    3. Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs..
    4. Fenerbahçe transferi resmen duyurdu!
    5. Bakan Soylu 18 teröristin öldürüldüğü..
    6. Adnan Oktar örgütünden 'grup seks'..
    7. Gattuso'ya büyük şok! Neye uğradığını..
    8. Arzuladığı şehadete 15 Temmuz'da..
    9. Mersin'de kahreden olay! Baba kız..
    10. Çok acı haber geldi! Serinlemek için..
    11. Beşiktaş'ta Babel krizi! Ortalık karıştı
    12. Amerikancı Komünistler Erdoğan'a karşı..
    13. Şahin ve Uysal Şehitler Makamı'nı..
    14. Nusret'e belediyeden büyük şok!
    15. TSK'dan Münbiç'te 14'üncü devriye
    16. Duvarlara 15 Temmuz'u çizdiler
    17. Adnan Oktar'ın ses kaydı ortaya çıktı!..
    18. Buz kütlesinin yaklaştığı köy tahliye..
    19. Rusya zor durumda! Seri üretime..
    20. Acı haber geldi! Beyza yaşamını yitirdi
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!