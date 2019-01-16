Mevlüt Uysal söz verdi: Göreve geldiğimde...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'ye hem metroyu hem de metrobüsü getireceklerini, Yenikapı-Beylikdüzü Metro Hattı'nın da artık Yenikapı-Büyükçekmece Metro Hattı olacağını belirtti.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece'deki Mahalle Seçim İrtibat Büroları'nı ziyaret etti. İlk ziyaretlerini Murat Çeşme, Türkoba ve Ulus mahallelerindeki seçim bürolarına yapan Uysal'a, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve diğer ilgililer eşlik etti.

Uysal, ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükçekmece'nin yıllardır hak ettiği hizmeti alamadığını ifade etti.

Metrobüs sözü

31 Mart'a kadar İBB Başkanı olduğunu ve bir yandan Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olarak sahada seçim çalışmalarını yürüteceğini hatırlatan Uysal, şöyle devam etti:

"39 ilçe belediye başkan adayı arasında en çok çalışan ben olacağım, bunun sözünü veriyorum. Sizlerden de isteğim 39 ilçe içerisinde teşkilatımız en çok çalışan teşkilat olmalı. İlçemizde 35 seçim irtibat bürosu açtık. Büyükçekmece'yle ilgili olarak bütün çalışmaları tamamladık. Bu yerel seçimlerde inşallah farkla kazanacağız. Bunun için de seçmenlerimizle birebir irtibat halinde olmamız gerekiyor. 2,5 ay boyunca gece gündüz demeden çalışacağız. Seçim bürolarımızı, toplumumuzun her yaştan ve kesimden insanları ağırlayıp bilgi verebileceğimiz yerler olarak kullanacağız. Mahallelerimizi sokak sokak, ev ev gezerek, hizmetlerimizi anlatıp onları ikna etmeye çalışacağız."

Metro projesi üzerinde çalışma devam ediyor

Mevlüt Uysal, bir mahalle sakininin "Büyükçekmece'ye metro gelecek mi?" sorusu üzerine, "Biz buraya hem metroyu hem de metrobüsü getireceğiz. Hazırlıklarımızı yapmıştık. Ağustos ayındaki dolar kuru ve ekonomik saldırı olmasaydı ihaleye çıkacaktık. TÜYAP'a kadar gelen Yenikapı-Beylikdüzü Metrosu var. Büyükçekmece'ye bu hattımızı uzatma konusunda o proje üzerine çalışıyoruz. TÜYAP'ın olduğu bölge, zemin olarak kaygan olan bir yer. Bu problemi aşmak için de iki formülümüz var. Bu hattı ya havadan getireceğiz ya da biraz daha genişletip göl kenarından dolaştıracağız. Bu iki ihtimal üzerine de arkadaşlarım çalışıyor. Yenikapı-Beylikdüzü Metro Hattı artık Yenikapı-Büyükçekmece Metro Hattı olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Şubat'ta Gebze-Halkalı Banliyö hattı açılacak

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın açılmasıyla metrobüsteki yoğunluğun azalacağını vurgulayan Uysal, "Metrobüs hattının uzatılması, daha önce de gündeme gelmişti. Metrobüsü şimdi uzatmaya kalkıştığımız zaman, zaten günlük 950 bin yolcu taşıyan metrobüs hattı daha da yoğunlaşacak. Şubat ayı içerisinde Gebze-Halkalı Banliyö Hattı açılacak. Bu hattın açılmasıyla metrobüsten bir miktar yolcu bu hatta kayacak ve bir rahatlama yaşanacak diye düşünüyoruz. Bu rahatlamanın oluşmasının ardından metrobüsü Büyükçekmece'ye kadar uzatacağız. Dolayısıyla önümüzdeki yazdan itibaren metrobüsü Büyükçekmece'ye uzatma çalışmalarına başlayacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Mevlüt Uysal, seçim çalışmaları için sahaya inildiğinde hiçbir AK Partilinin zorluk yaşamayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yaptıklarımız ortada. Eğitime, spora pozitif ayrımcılık yapacağız. Başakşehir'deyken 7 okul yaptırmıştım. Buralarda okul sıkıntısı var. İBB buralara da okul yapalım dediği zaman, arsa problemleriyle karşılaşmıştı. İlçe belediyesi bunun lojistiğini hazırlamış olsaydı, buranın okul problemi çoktan çözülürdü."

Uysal, çalışmalar kapsamında Güzelce Mahallesi'nde ev ziyaretleri de gerçekleştirdi.