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Mevlüt Karakaya bu akşam Akit TV'de

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'in hazırlayıp sunduğu Ankara Kulisi Programı'na bu hafta MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya konuk olacak. Karakaya, Mehmet Özmen ile Gazeteci Serdar Arseven'in ülke gündemine ilişkin önemli sorularına cevap verecek.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:22

Akit TV'de her hafta Çarşamba günü izleyici ile buluşan Ankara Kulisi Progamına bu akşam MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya konuk olacak. Karakaya, Gazeteci Serdar Arseven ile Akit TV Haber Müdürü Mehmet Özmen'in sorularını cevaplayacak.

Sayılı günler kalan 31 Mart Seçimleinin masaya yatırılacağı program bu akşam saat 22:45'te başlayacak.

 

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:22
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