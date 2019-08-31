Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'yle ilk idmanına çıktı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kadrosuna kattığı milli futbolcu Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı. Süper Lig'in 3. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Mevlüt Erdinç'in de takımla çalıştığı belirtildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda, 3 gruba ayrılan oyuncuların top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi. Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi. Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.