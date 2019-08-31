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Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'yle ilk idmanına çıktı

31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:07
Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'yle ilk idmanına çıktı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kadrosuna kattığı milli futbolcu Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'in 3. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Mevlüt Erdinç'in de takımla çalıştığı belirtildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda, 3 gruba ayrılan oyuncuların top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi. Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.



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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:07
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