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Dünya Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul eden Pakistan Başbakanı İmran Han'dan peygamberimiz için dikkat çeken sözler
Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul eden Pakistan Başbakanı İmran Han'dan peygamberimiz için dikkat çeken sözler

Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Görüşmede Han, Müslümanların Hazreti Muhammed'e olan sevgi ve saygısının daha iyi anlatılması ve İslamofobi ile mücadele bağlamında birlikte çalışmanın öneminin altını çizdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 16:40:00 -
Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul eden Pakistan Başbakanı İmran Han'dan peygamberimiz için dikkat çeken sözler

Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Pakistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Pakistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Han, iki ülke arasında var olan siyasi ilişkilerin olağanüstü doğasını yeniden teyit ederek, bunun sağlam bir ekonomik iş birliğine dönüştürülmesinin önemini vurguladı.

Her iki taraf, ticaret, savunma, yatırım, eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda mutabık olduklarını teyit etti.

Han, Türkiye'nin Cammu Keşmir meselesindeki desteğine teşekkür ederek, Hindistan’ın bölgede barışı ve güvenliği tehdit eden zararlı adımlarına dikkati çekti.

Pakistan’ın Afganistan'daki çatışmanın barışçıl çözümüne verdiği önemi vurgulayan Han, ülkesinin Afgan barış sürecindeki pozitif katkısına atıfta bulundu.

Han, Afganistan'da tüm tarafların ateşkes, kapsayıcı ve geniş tabanlı siyasi uzlaşı için şiddeti azaltması gerektiğine işaret etti.

Başbakan Han, Müslümanların Hazreti Muhammed'e olan sevgi ve saygısının daha iyi anlatılması ve İslamofobi ile mücadele bağlamında birlikte çalışmanın öneminin altını çizdi.

Konuk bakan Çavuşoğlu ve Başbakan Han, Türkiye ve Pakistan arasındaki stratejik ilişkileri iki ülke halkının ortak yararı için daha fazla geliştirme ve üst düzey diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

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